Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Экс-главе администрации Барнаула Игорю Савинцеву, признанному виновным в должностных преступлениях, ужесточили приговор.
Соответствующее решение принял Алтайский краевой суд, который выступил в данном случае второй инстанцией. За ужесточение вердикта, напомним, ратовала прокуратура, которая сочла наказание бывшего сити-менеджера, определенное Центральным районным судом Барнаула, слишком мягким.
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В итоге к четырехлетнему условному сроку экс-чиновника приплюсовали лишение права занимать должности в органах местного самоуправления на два года, а также 30 тысяч рублей штрафа. Конечная сумма, которую он должен выплатить, составила 400 тысяч рублей.
Портал Amic.ru публикует фотографии визита Игоря Савинцева в краевой суд.
Комментарии
у сынка Луис Вуиттон сумочка что ли? Беднота!