Хоккей. Победа над чехами
Хоккей вернулся в самые обсуждаемые темы в социальных сетях. Повод тому — победа наших хоккеистов над сборной Чехии. Болельщики хватаются за сердце и шутят над чехами, вспоминая голы, забитые в ворота противника.
Пользователь Vadimchik после игры с чехами по-другому взглянул на проигрыш россиян американцам: "Специально проиграли США, чтобы они заняли 1 место и вылетели от финнов. Ай да Русь, ай да Знарок голова, в финал пройдем".
Да, с такой поддержкой российским хоккеистам и канадцы не страшны!
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Вот таким составом мы кричали сегодня:"Шайбу, шайбу!" Спасибо за компанию нашим соседям💋💋💋 Россия-Чехия 3:0🙌🙌🙌 Ураааа!!!! #РоссияЧехия#триНоль#хоккей2017#чемпионатмирапохоккею#чм2017#краснаямашина #РоссияВперед#хоккей#hockey#давайРоссия#болеемзанаших#соседи#толиещёбудет#surgut#sity#russia#surgut_insta#сургут_инста#instagram
Премьера недели – "Чужой: Завет"
Этот фильм любители "чужих" ждали долго. Дождались. И вот на своих страничках в социальных сетях делятся эмоциями после просмотра. По мнению тех, кто уже посмотрел киноленту, картина выдалась жуткой и захватывающей, а человечеству создавать андроиды точно больше не захочется. Однако стоит отметить, что фильм понравился далеко не всем. "Чего-то не хватило", "болото" пишут те, кто остался не в восторге после просмотра, в то же время не называя конкретно, чего именно.
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#Киновчетверг продолжается. В этот раз мы смотрели #Чужойзавет. Честно, мне не очень. Даже не объяснить чем он мне не понравился. Фильм идёт 2 часа. Из них наверное час это какое-то нудное болото #моёмнение . Но если вам интересна серия фильмов про #Чужой то сходите. #походвкино #балканский #отдых #кино
Кстати, в группе Amic.ru во "ВКонтакте" мы запустили розыгрыш, где жители Барнаула смогут выиграть билеты на показ фильма "Чужой: Завет". Все подробности тут.
День пионерии
Вот такой парадокс: пионеров нет, а праздник отмечают до сих пор. Twitter усыпан поздравлениями в духе "Всех всегда готовых с ПРАЗДНИКОМ!".
Активно поздравляют с праздником не только те, кто в свое время был пионером, но и более юные пользователи соцсетей.
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