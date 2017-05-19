Сергей Самсоненко был избран главой Тальменского района вместо ушедшего в отставку Игоря Жаркова. Решение о назначении нового главы приняли депутаты районного Совета на сессии в четверг, 18 мая.
Контракт с ним будет заключен на пять лет.
До назначения Сергей Самсоненко был заместителем министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, ранее возглавлял управление лесами Алтайского края.
Предыдущий глава района Игорь Жарков досрочно ушел в отставку в январе 2017 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств в особо крупном размере.
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