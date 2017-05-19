Сотрудники правоохранительных органов задержали 54-летнего фотографа, которого подозревают в сексуальном насилии над воспитанником детского дома в Кировском районе Петербурга. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается, мужчина был задержан в Астрахани. Следствие полагает, что весной 2005 года он неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанника детского дома в квартире в Санкт-Петербурге. Мужчине уже предъявили обвинение и заключили под стражу.
Напомним, ранее появилась информация, что с 2005 по 2010 год в одном из детских домов Санкт-Петербурга происходили насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников. По данному делу уже задержаны заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника детского дома, а также директор школы при детском доме.
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