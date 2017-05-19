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Взрыв произошел при возгорании емкостей с горючим в Барнауле. Видео и фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
ЧП случилось на 9-м Заводском проезде

Фото: vk.com/barneos22

Возгорание емкостей с горючим произошло днем 19 мая в Барнауле на 9-м Заводском проезде.

Эту информацию порталу Amic.ru подтвердили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Об инциденте также сообщили пользователи соцсетей. "Что-то взорвалось, сработали аж сигнализации на Аносова. Дым в северной стороне города. По словам очевидцев, горит производственное здание на пр. 9-м Заводском", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.

В экстренном ведомстве нашему порталу уточнили, что возгорание произошло на открытой площадке. ЧП было ликвидировано.

Информацию о взрыве представитель МЧС не подтвердил, но и не опроверг.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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