Фото: vk.com/barneos22
Возгорание емкостей с горючим произошло днем 19 мая в Барнауле на 9-м Заводском проезде.
Эту информацию порталу Amic.ru подтвердили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Об инциденте также сообщили пользователи соцсетей. "Что-то взорвалось, сработали аж сигнализации на Аносова. Дым в северной стороне города. По словам очевидцев, горит производственное здание на пр. 9-м Заводском", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
В экстренном ведомстве нашему порталу уточнили, что возгорание произошло на открытой площадке. ЧП было ликвидировано.
Информацию о взрыве представитель МЧС не подтвердил, но и не опроверг.
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