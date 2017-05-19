Восьмибалльные пробки образовались на дорогах в Барнауле вечером 19 мая

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Восьмибалльные пробки образовались на дорогах в Барнауле вечером в пятницу, 19 мая. Согласно данным сервиса "Яндекс.пробки", движение парализовано на проспекте Строителей на выезде из центра. Здесь скорость движения составляет семь километров в час.
Также "стоит" улица Челюскинцев на выезде из центральной части города. Здесь скорость движения составляет пять километров в час. Движение из центра также осложнено на проспекте Красноармейском. Скорость движения – пять километров в час. "Стоит" и улица Гоголя. Не выехать из центра без пробок и по проспекту Ленина. Скорость движения составляет десять километров в час.
Небольшая пробка образовалась на Павловском тракте в районе кольца. Также затор наблюдается на улице Власихинской в сторону центра. Скорость движения – семь километров в час.
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