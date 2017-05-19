Фото: vk.com/barneos22
Проезжую часть улицы Попова затопило водой вечером в пятницу, 19 мая.
Очевидцы относительно произошедшего в паблике Barnaul 22 пишут следующее: "На Попова в районе Цветочной бежит вода. Затопило проезжую часть".
Не исключено, что инцидент связан с процессом опрессовки, которая проводится по контуру ТЭЦ-3.
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Ранее в барнаульском филиале Сибирской генерирующей компании порталу Amic.ru сообщали, что в ходе испытаний теплосетей температура воды, выходящей в местах выявленных повреждений, не превышает 40 градусов.
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