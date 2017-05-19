В наш век высоких технологий нет ничего невозможного. Например, почему бы не погулять по Лувру или Версалю, не снимая домашних тапочек и в принципе не покидая пределов собственной квартиры?
Виртуальные экскурсии по самым знаменитым музеям мира теперь доступны всем обладателям смартфонов благодаря специальным приложениям. Единственным ограничением может стать незнание английского языка, ведь большинство таких программ не имеют русскоязычной версии.
Портал Amic.ru вместе со специалистами МТС/Медиа подобрал несколько приложений, которые обязательно понравятся всем любителям искусства.
Музей Эрмитаж
Виртуальное представительство крупнейшего музея нашей страны, попасть в который стремятся практически все туристы, приезжающие в Санкт-Петербург. Мобильное приложение поможет вам не стоять в длинной очереди среди жаждущих искусства и купить билеты тут же. Туристы на диване оценят возможность не просто полюбоваться экспонатами, но и прочитать историю их создания. Для любителей 3D-туров у мобильного приложения также есть что предложить: например, зал Леонардо да Винчи можно обойти совершенно бесплатно и рассмотреть в деталях даже лепнину на колоннах. Но совсем избежать трат на экскурсии не удастся. Приложение предлагает приобрести доступ к коллекциям Рембрандта, галерее драгоценностей, произведениям Фаберже и другим уникальным экспонатам и справочной информации о них за вполне разумные деньги – примерно от 60 рублей.
Версаль Versailles 3D
Чтобы понять, где черпали вдохновение петербургские архитекторы, достаточно увидеть Версаль — бывшую резиденцию французских королей, а сейчас, пожалуй, самый знаменитый французский дворцово-парковый ансамбль. Панорамное мобильное приложение позволит абсолютно бесплатно сесть в машину времени и оказаться в Версале Людовика XIII, пройтись по его обширной территории, в прямом смысле слова покрутить головой в разные стороны. Во время этой виртуальной прогулки откроются столь живописные виды, что вас не огорчит даже отсутствие текстов на русском языке. С помощью видеороликов приложение также позволяет увидеть, как менялся Версаль на протяжении последних веков.
Лувр HD
Лувр, по версии Википедии, является самым посещаемым музеем мира. Данное мобильное приложение позволит бесплатно познакомиться с тысячами картин более чем 800 художников, в том числе и "Моной Лизой" Леонардо да Винчи. Приложение избавит вас от необходимости продираться сквозь толпу фанатов знаменитого творения итальянского гения. А вот никаких любопытных фактов о создании шедевров в программе вы не найдете: только имена авторов и названия картин. Зато вы сможете скачать в телефон сами изображения, причем в высоком качестве. Согласитесь, приятно поставить себе на заставку смартфона какой-нибудь шедевр эпохи Возрождения.
Британский музей British Museum Guide Lite
Главный историко-археологический музей Великобритании, Британский музей, считается одним из крупнейших и самых посещаемых в мире. Создатели одноименного мобильного приложения великодушно позволяют приобщиться к прекрасному не только на английском, но и на русском языке. Интерактивная карта поможет не заблудиться на месте и быстро найти нужный объект. Полная версия приложения стоит всего 199 рублей, но и бесплатно можно полюбоваться огромными собраниями экспонатов из Египта, Греции, Азии, совершить виртуальную прогулку по галереям, прочитать об увиденном. Качество изображений неизменно высокое.
Музей естествознания Natural History Museum Guide
Если вы давно хотели посмотреть, как выглядел диплодок, предлагаем задержаться в столице туманного Альбиона еще ненадолго и отправиться с помощью мобильного приложения в Британский музей естествознания, чья коллекция включает скелеты динозавров, а также другие экспонаты – по ботанике, зоологии, минералогии. Здесь вы не найдете 3D-экскурсии, зато посмотрите в глаза броненосцам или бариониксам, жившим 130 млн лет назад. Приятно, что возможность почитать об этих милых созданиях на русском языке тоже имеется.
Музей Гуггенхайм Guggenheim
Один из самых необычных музеев абстрактного современного искусства – Гуггенхайм в Нью-Йорке. В приложении необычно и интересно все: от раздела об архитектуре и интерьере здания музея в исторической ретроспективе до ориентированных на юных посетителей выставок. И это уже не говоря о коллекции полотен Ренуара, Кандинского, Сезанна, Ван Гога, Пикассо, Гогена и других гениев 19-20 века. В этом приложении вам точно понадобится знание английского языка, который, к слову, легко освежить в памяти при помощи мобильных репетиторов. Собственно, сама возможность подтянуть английский, одновременно прослушав о шедеврах аудиозаписи или почитав стенограммы, на наш взгляд, тоже бесценна.
Продолжать перемещаться от музея к музею можно еще долго, но есть площадки, где лучшие музеи мира собраны в одном месте, так что далеко ходить не надо. Например, масштабный проект от Google — Art Project, который уже известен своими виртуальными экскурсиями. Загляните туда на досуге.
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