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Прокуратура инициировала проверку после того, как ряд местных СМИ написали об обнаружении местным жителем свалки в лесу недалеко от Борзовой Заимки в Барнауле. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
"Факт размещения свалки подтвердился, начаты проверочные мероприятия, по результатам которых будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", — сказано в сообщении ведомства.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , барнаулец нашел огромную свалку в сосновом бору в районе Борзовой Заимки. Также отмечается, что кучи мусора в лесу являются не результатом "отдыха" любителей шашлыков. По словам автора заметки, отходы жизнедеятельности везут в лес "специально и целыми машинами".
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