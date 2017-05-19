Фото: vedtver.ru
Порталом gosuslugi.ru в Алтайском крае в настоящее время пользуются уже 707 тысяч человек, сообщают в управлении связи и массовых коммуникаций Алтайского края.
Здесь уточняют, что эта цифра составляет 35,7% от экономически активного населения региона. Любопытно, что только за первые четыре месяца количество пользователей увеличилось на 115 тысяч человек.
На этом портале любой житель Алтайского края сможет получать в электронном виде 356 федеральных услуг, 67 услуг, предоставляемых краевыми ведомствами, 42 муниципальные услуги и много других услуг.
В ведомстве подчеркивают, что чаще всего жители региона на портале проверяют задолженность по штрафам от ГИБДД. Здесь также можно уточнить имеющуюся задолженность от налоговых и судебных служб.
Зарегистрироваться на портале "Госуслуги" можно в любом центре обслуживания, которые проводят подтверждение личности. В нашем регионе более 450 таких центров.
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