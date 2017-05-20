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Потепление продолжит набирать обороты в Алтайском крае в субботу, 20 мая. По прогнозам ЦГМС по региону, в этот день столбики термометра прогреются до +18...+23 градусов.
Ожидается, что этот день будет дождливый. Кратковременные дожди ждут в северных районах Алтайского края. Ветер 20 мая будет дуть юго-западный, ночью 3-8 метров в секунду с усилением до 15, днём 5-10, местами порывы 13-18.
В Барнауле во второй половине дня возможен дождь. Днем воздух прогреется до +19...+21 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, ночью 3-8, днём 5-10, порывы до 15.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , летняя жара установится в Алтайском крае 22 мая. В ночные часы потеплеет до +5...+15 градусов. 22 мая в регионе столбики термометров покажут +25...+30.
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