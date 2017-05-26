С 10 мая по 30 июня 2017 года все клиенты автоцентра "Реал" имеют возможность выиграть IPhone 7 и множество других ценных призов.

Для участия в акции всего лишь нужно воспользоваться услугами сервиса на сумму от двух тысяч рублей или приобрести автомобиль, дополнительное оборудование, запасные части. А так же пройти тест-драйв на любом из понравившихся автомобилей Kia, Mazda или Subaru из тестового парка автоцентра.

Будут разыграны несколько айфонов последнего поколения, фирменные сувениры и другие ценные призы. Все участники акции получат в подарок карту на сервис номиналом 30 000 рублей, которой можно оплатить до 50% стоимости услуг сервисного центра при дальнейшем посещении.

Праздничный розыгрыш состоится 2 июля на территории дилерского центра "КИА", расположенного по адресу: г.Барнаул, Правобережный тракт, д. 29а.

Для участия записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас по телефону +7(3852) 200-555.

Все подробности и полные условия акции можно узнать по телефону или на сайте.

Автоцентр "Реал"

г. Барнаул, Правобережный тракт, 29а

Телефон: 8(3852) 200-555

real-cars.ru





*Организатор акции – ООО "Реал". Товар сертифицирован. Не является публичной офертой. Подробности о сроках, месте акции и порядке получения призов на сайте www.real-cars.ru или по телефону +7(3852)200-555. Предложение ограничено.​