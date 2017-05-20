Суббота, 20 Май, 08:01

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,16
€ 63,65
Brent
$ 51,5
21°
Обь
500см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Квартиру со спортзалом на лоджии продают в Барнауле за 9 млн рублей. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье находится в доме по улице Ленской рядом с парком "Изумрудный"

Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 200 квадратных метров продают в кирпичном доме на улице Ленской в Барнауле за 9 миллионов рублей.

Как сказано в сообщении на сайте Avito.ru, жилье находится на пятом этаже шестиэтажного дома.

"Продаю квартиру для дружной семьи. Четыре комнаты, санузел, кухня, ванная, две большие лоджии — на одной спортзал, подсобное помещение", — отмечается в объявлении.

Читайте также: Четырехкомнатную квартиру у "Изумрудного" продают в Барнауле за 11 млн руб.

Территория дома охраняется. Рядом находится стадион имени Клевчени, парк "Изумрудный".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
07:34
Промышленное производство в Алтайском крае выросло на 8,7% - власти 1
07:03
Квартиру со спортзалом на лоджии продают в Барнауле за 9 млн рублей. Фото 0
06:32
Небольшие дожди и +23 градуса ожидаются в Алтайском крае днем 20 мая 0
06:01
Стали известны доходы министра здравоохранения Алтайского края и ее замов 0
05:01
Трамвай протаранил Rolls-Royce за 24 миллиона рублей в Екатеринбурге. 0
04:01
Пресс-секретарь Медведева за год заработала чуть меньше "босса" 0
03:01
Украинских журналистов, призвавших расстреливать ветеранов, просят наказать 0
02:01
Взрыв газа произошел в одноэтажном доме в Сочи 0
01:01
Улюкаева лишают премии за работу в совете директоров "Газпрома" 1
00:42
Олигарх Усманов решил выкупить "Арсенал" за $1,3 млрд 0
23:47
МВФ рекомендовал России увеличить пенсионный возраст 1
23:27
Россияне плохо знают отечественную историю - Глава Минобрнауки 0
23:09
Митинг против запрета "ВКонтакте" прошел у администрации Порошенко 0
22:54
Два новейших российских броневика разбились в Краснодарском крае 0
22:32
Смотрим на трансформера из "Лады", способного на ходу превращаться в робота 0
22:01
Россиянина, разгромившего спа-салон на Пхукете, пришлось заковать в цепи 0
21:53
Экстремистов будут лишать гражданства по новому закону Госдумы 0
21:24
Росгвардия займется разгоном преступников в соцсетях 0
21:02
Смотрим фотографии затерянного подземного "города" нацистов 0
20:51
Доходы бывшей жены Путина от недвижимости оценили в $3 млн в год 3
20:21
"Мегафон" затрудняется назвать сроки устранения проблем со связью 0
20:01
Суд взыскал с родственников Фриске 21,6 млн рублей в пользу "Русфонда" 0
20:00
Как выгодно и удобно летать в любую точку мира? 0
19:45
Обзор соцсетей: хоккейная победа, премьера "Чужого" и пионеры 0
19:25
Более 700 тысяч жителей Алтайского края пользуются порталом "Госуслуги" 0
19:08
Коротко о главном: приговор Савинцеву, паводок и авария с BMW X5
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 мая
18:50
Прокуратура назначила проверку по сообщениям о свалке в Борзовой Заимке 0
18:25
Больше 50% россиян не ходили в музеи несколько лет 0
18:17
Нам не по пути: глава алтайских единороссов об уходе своего депутата в КПРФ 0
18:09
Чем заняться на выходных в Барнауле и что интересного пройдет 20 и 21 мая? 0
18:04
Фотограф задержан по делу о секс-скандале в детдоме Петербурга 0
17:58
Стоп-кадр. Когда все правильно сделал 0
17:50
ЕГЭ по истории станет обязательным предметом в России с 2020 года 0
17:40
"Геракл", "День независимости" и другие фильмы на выходные 0
17:32
Петь – не плохо, еще бы так работать: губернатор Карлин о песне Найдена 0
17:30
Как посетить величайшие музеи мира, не вставая с дивана? 0
17:23
Как провести "Ночь музеев" в Барнауле и куда стоит сходить? 0
17:12
Улицу Попова затопило в Барнауле вечером 19 мая. Фото 0
17:09
Восьмибалльные пробки образовались на дорогах в Барнауле вечером 19 мая 0
16:52
Взрыв произошел при возгорании емкостей с горючим в Барнауле. Видео и фото 0
16:41
Главой Тальменского района избран Сергей Самсоненко 0
16:33
Дорожники приступили к ремонту асфальта в поселке Новосиликатном в Барнауле 0
16:24
Вердикт судейской тройки: как изменяли приговор Игорю Савинцеву. Фото 4
16:13
Занятие магией в России может довести до тюремного срока 5
16:02
Автомобиль BMW разъезжал по Барнаулу с пьяными водителем и пассажирами 1
15:50
Российский контрактник потерял в Сирии свой автомат и пошел под суд 1
15:34
Видео репетиции Парада Победы в формате "360 градусов" появилось в сети 0
15:22
За какие долги в России будут лишать единственного жилья? 9
15:19
Всегда будь готов! Пройдите тест и проверьте, взяли бы вас в пионеры 11
15:14
Трамп: Либерман является основным кандидатом на пост директора ФБР 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.