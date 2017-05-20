Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 200 квадратных метров продают в кирпичном доме на улице Ленской в Барнауле за 9 миллионов рублей.
Как сказано в сообщении на сайте Avito.ru, жилье находится на пятом этаже шестиэтажного дома.
"Продаю квартиру для дружной семьи. Четыре комнаты, санузел, кухня, ванная, две большие лоджии — на одной спортзал, подсобное помещение", — отмечается в объявлении.
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Территория дома охраняется. Рядом находится стадион имени Клевчени, парк "Изумрудный".
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