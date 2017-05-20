Фото: armtorg.ru
Промышленное производство в Алтайском крае по итогам первых четырех месяцев текущего года в Алтайском крае показало уверенный рост — сводный индекс составил 108,7%, сообщает региональное Минэкономразвития.
Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями в Алтайском крае составил 117,9 миллиарда рублей.
Что касается индекса производства обрабатывающей промышленности, то он за указанный период составил 111,4%. Наибольший рост выпуска продукции наблюдается в следующих сферах производства:
- прочие транспортные средства и оборудование (рост выпуска вагонов в 7,8 раза);
- машины и оборудование (рост объема производства сеялок в 15,3 раза, насосов воздушных – на 21,8%, кранов мостовых электрических – на 9,2%, талей и подъемников – на 8%, тракторов для сельского хозяйства — на 8,7%);
- лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях (увеличение выпуска лекарственных препаратов в 1,3 раза);
- кокс (на 12,6%);
- готовые металлические изделия (рост выпуска котлов водогрейных в 1,3 раза).
В пищевой и перерабатывающей промышленности за четыре месяца 2017 года производство масла растительного нерафинированного выросло на 18,9% и масла растительного рафинированного – в 1,3 раза, сахара – в 2,1 раза, молока и сливок сухих — в 1,5 раза, мороженого – в 1,9 раза, масла сливочного – на 11,8%, сыворотки — на 3,6%, крупы – на 24%, макаронных изделий – на 4,8%.
В целом производство пищевых продуктов выросло по отношению к январю — апрелю прошлого года на 7,2%.
Комментарии
неужто люминивый завод в зад запустили?