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Как выгодно и удобно летать в любую точку мира?

, ИА "Амител"
Как дешево летать по России и миру, рассказывают эксперты

Поиском дешевых авиабилетов в тот или иной момент времени занимается более 70% жителей Барнаула в возрасте от 18 до 70 лет. Такие данные приводит региональное отделение службы статистики. Где найти недорогие билеты в любую точку России, расскажем далее.

Организуем бюджетный перелет

Компания Aviasales предлагает любому клиенту найти и забронировать авиабилеты дешево практически по любым направлениям.

Чтобы воспользоваться бесплатной услугой поиска билета, достаточно:

1. Зайти на официальный сайт aviasales.ru

2. Выбрать город вылета и город прилета, дату вылета, либо даты вылета туда и обратно, класс и количество пассажиров.

3. В открывшемся окне вы увидите список маршрутов на указанную и ближайшие к ней даты с ценами, длительностью перелета, пересадками и прочими характеристиками.

4. Если подходящий рейс найден, приобрести его можно прямо здесь, совершив всего несколько кликов мышью. Сайт подскажет: самый дорогой, самый дешевый, самый быстрый вариант, чтобы вы могли принять решение без промедления, ведь иногда обстоятельства складываются так, что вылететь нужно срочно.

5. Если подходящей цены или даты вылета вы не нашли, просто укажите свой электронный адрес, и в тот момент, когда билет по приемлемой цене появится, вам пришлют информацию об этом.

При необходимости можно задать любые дополнительные условия: аэропорт, авиакомпанию, способ оплаты и многое другое.

Почему работать с Aviasales удобно и выгодно

Кроме максимально простой и удобной навигации на сайте, компания гарантирует клиентам целый ряд дополнительных преимуществ.

Во-первых, это самые низкие цены на авиабилеты в Барнауле. Например, перелет по маршруту Москва-Барнаул стоит, в среднем, 10 тысяч рублей. С помощью Aviasales можно приобрести билет за 8 тысяч рублей, разница очевидна.

Во-вторых, ресурс не взимает никаких плат за подбор дешевых билетов. Когда подходящий рейс и маршрут найден, вы переходите непосредственно на сайт бронирования и платите только за билет. Предусмотрены разные формы оплаты, в том числе, онлайн-платеж.

В-третьих, на Aviasales можно составить не только простой бюджетный маршрут, но и путь из точки А в точку Б, включающий несколько остановок в промежуточных городах.

Экономьте на авиаперелетах – путешествуйте, работайте или просто отдыхайте дешево.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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