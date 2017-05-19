Центр развития межличностных коммуникаций, предположительно связанный с бывшей женой президента России Людмилой Путиной, может зарабатывать на аренде больше $3 млн в год, Republic со ссылкой на Reuters.
Центр сдает в аренду помещения в доме Волконского на Воздвиженке. Один из арендаторов, банк ВТБ, ежегодно платит $2 млн, ссылается агентство на данные тендеров. По оценке Knight Frank, здание на Воздвиженке может приносить ежегодную прибыль от аренды до $3,18 млн.
Как сообщается, деньги за аренду идут на счета компании "Меридиан". Она на 99% принадлежит компании "Интерьерсервис", которой с 2014 года владеет Людмила Александровна Шкребнева — так звали Людмилу Путину до замужества.
Как пишет агентство, документальных подтверждений тому, что Людмила Путина и Людмила Шкребнева – один и тот же человек, нет. Однако, ранее директором "Интерьерсервиса" была Ольга Александровна Цомаева, которую, как отмечает издание, называли сестрой бывшей жены Путина.
Центр развития межличностных коммуникаций возглавляет бизнесмен Артур Очеретный. В СМИ его называют новым мужем Людмилы Путиной, которая развелась в 2013 году. Как пишет издание, возглавляемый Очеретным центр создавался в 2002 году при поддержке Людмилы Путиной.
Комментарии