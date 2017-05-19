Перовский суд Москвы взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Жанны Фриске по иску "Русфонда", сообщает РИА Новости.
"Русфонд" утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходах значатся только 4,12 миллиона. В качестве соответчиков по делу суд привлек родителей певицы и ее сына-подростка, интересы которого будет представлять его законный представитель Дмитрий Шепелев.
Спор из-за денег на лечение Фриске продолжался около года. По данным фонда, после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были направлены именно на оплату медицинских услуг.
Семья певицы все претензии отвергает.
Жанна Фриске стала известна благодаря выступлениям в составе группы "Блестящие". В 2003 году певица начала сольную карьеру. Фриске умерла в июне 2015 года от рака.
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