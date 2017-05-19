Компания "Мегафон" заявила о проблемах со связью, после того, как о невозможности совершить звонок начали сообщать жители Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и других крупных городов, пишет Газета.ru.
Как сообщает пресс-служба "Мегафона" в своем Telegram-канале, причиной сбоя стала авария на одном из элементов сетевого оборудования. Сроки устранения последствий компания назвать затрудняется.
Сначала в официальном твиттере оператора появился совет установить тип сети "только 3G" и перезагрузить телефон, после начали отвечать: "На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства".
Неофициально работники "Мегафона" сообщили о том, что не исключена хакерская атака.
Желающим получить компенсацию предлагают писать заявление в офисе компании.
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