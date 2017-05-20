Фото: altask.ru
Доходы сотрудников министерств Алтайского края за 2016 год продолжают появляться на сайтах ведомств – вслед за несколькими региональными структурами о заработке и имуществе отчитался Минздрав.
Так, министр Ирина Долгова (на фото) задекларировала доход в размере немногим более двух миллионов рублей. В ее собственности имеется квартира.
Заместитель главы регионального Минздрава Сергей Насонов заработал в прошлом году 1,133 миллиона рублей, а его супруга – 1,702 миллиона. Чиновник владеет долей земельного участка, а также двумя квартирами, жилым домом и гаражным боксом с погребом.
Еще одна замминистра Вера Ушанова имела доход в размере 1,257 миллиона рублей. Она является собственницей двух квартир и половиной еще одной квартиры.
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Третий замглавы Минздрава края Константин Гордеев заработал в 2016 году 1,212 миллиона рублей. У чиновника есть машина Mazda Tribute, доля приусадебного участка, доля в квартире, а также квартира в совместной собственности с супругой. Жена чиновника, к слову, заработала 935 тысяч рублей.
Заместить министра Наталья Белоцкая задекларировала доход в размере 980 тысяч рублей. Она владеет квартирой.
Еще одна замминистра Елена Кравец задекларировала 1,105 миллиона рублей. В собственности чиновницы значится квартира и гараж.
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