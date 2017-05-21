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Погода в Алтайском крае после двух волн похолодания в мае все же начинает входить в летний тренд – днем в воскресенье в регионе потеплеет до +27 градусов.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, в крае будет преимущественно без осадков. Дневные температуры составят +22…+27 градусов. Ветер ожидается западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 17 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков. Днем в краевой столице +23…+25 градусов. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.
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В крае по-прежнему действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
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