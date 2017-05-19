Фотограф Solveig Grothe сделала снимки огромного подземного бункера нацистов, расположенного рядом с бывшей нидерландской рыбацкой деревней Схевенинген — сегодня данный пригород Гааги является курортом, сообщает Lenta со ссылкой на издание Daily Mail.
Бункер предназначен для размещения более 3,3 тысячи солдат. В убежище располагались кладовые, личные помещения, сауна и не только. Подземелье строилось заключенными.
Войска главного преступника XX столетия Адольфа Гитлера вторглись в Нидерланды 10 мая 1940 года, через пять дней страна капитулировала. Государство было освобождено союзниками к 5 мая 1945 года.
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