В Росгвардии планируют обучать IT-специалистов и специалистов по мониторингу социальных сетей, пишет "Интерфакс".
"Мы сегодня видим те направления, которые нам хотелось бы развивать. В первую очередь это IT-технологии", — сказал первый заместитель командующего войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.
По его словам, специалисты могли бы "вести определенный мониторинг" соцсетей.
"Мы понимаем, что управление боевыми группами, которые осуществляли нападение, осуществлялось дистанционно. В том числе с использованием определенных информационных каналов, которые передавались по линии соцсетей", — отметил Меликов, приведя в пример нападение на 141-й полк Росгвардии, дислоцированный в станице Наурской.
"Если бы, допустим, мы могли своевременно эту ситуацию вскрыть, подобное нападение было бы пресечено не на том этапе, на котором оно было пресечено, а может быть ранее", — подчеркнул Меликов.
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