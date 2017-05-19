Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о лишении гражданства РФ осужденных по террористическим и экстремистским статьям, сообщает "Коммерсант".
Авторами законопроекта являются лидеры всех фракций, а также Ирина Яровая и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Согласно предлагаемым поправкам, аннулированы будут паспорта тех, кто получил их чтобы совершить преступления экстремистского или террористического характера.
В законопроектах указано, что отзыву будут подлежать выданное гражданство, когда заявитель предъявил поддельные документы или ложные сведения, под которыми понимаются отсутствие намерения "нести обязанности, установленные законодательством России", а также получение гражданства для "деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации".
Возможность лишения гражданства была предусмотрена в одном из вариантов законопроекта, известного как "пакет Яровой". В финальную версию документа, принятому в июне 2016 года, этот пункт не вошел.
Законопроект о лишении осужденных террористов или экстремистов гражданства РФ был внесен в Госдуму в середине апреля 2017 года — через две недели после теракта в Санкт-Петербурге. Этот первый вариант законопроекта был отозван из-за противоречий с Конституцией, после появилась обновленная версия документа.
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