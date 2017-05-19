Российский путешественник устроил погром в одном из спа-салонов таиландского острова Пхукет, сообщают "Новости Пхукета".
Инцидент произошел в заведении Nature Spa днем в среду, 17 мая. Прибывшие полицейские обнаружили, что мужчина продолжает громить салон красоты. Как уточняется, россиянин был весьма внушительной комплекции и остановить его было непросто.
Полицейские заковали дебошира в цепь и отправили в больницу Vachira Phuket Hospital. По данным издания мужчина страдает от биполярного аффективного расстройства (маниакально-депрессивного психоза).
Россиянин успел повредить мебель, испортить книги, посуду и бытовую технику. Родственники мужчины согласовывают с менеджментом заведения вопрос о компенсации.
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