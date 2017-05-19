В Киеве у здания администрации президента Украины состоялась акция протеста против блокировки социальной сети "ВКонтакте", сообщает "Информатор".
Как отмечает ресурс, на митинг собрались около 40 человек разного возраста, но большинство состояло из школьников и студентов.
Участники мероприятия скандировали лозунги "Запрещать запрещено!" и "Слава свободной диванной армии", написала на своей странице в Facebook жительница Киева Светлана Соколова.
Ранее Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) о введении санкций против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов.
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