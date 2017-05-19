Большинство россиян плохо знают отечественную историю, тогда как знание достижений страны необходимо для того, чтобы двигаться вперед и гордиться своей родиной, считает глава Минобрнауки Ольга Васильева, пишет "Утро.ру".
Васильева также считает, что современным школьникам и студентам не хватает широты кругозора, в то время как в недавнем прошлом многие ученики были интеллектуально яркими личностями.
Министр ранее уже говорила о планах ввести обязательный ЕГЭ по истории в 2020 году.
На этой неделе Васильева призвала хорошенько поработать с протестной молодежью.
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