В Международном валютном фонде (МВФ) рекомендовали России провести пенсионную реформу, сообщает "Газета.Ru".
Соответствующее предложение содержится в пресс-релизе МВФ под названием "Заключительное заявление по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года в соответствии со статьей IV".
"Пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, в то время как надлежащим образом разработанное бюджетное правило позволило бы <...> защитить конкурентоспособность посредством ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный курс", — говорится в пресс-релизе.
Ранее глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов России Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров в стране.
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