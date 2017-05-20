Бизнесмен Алишер Усманов предложил американскому предпринимателю Стэну Кронке продать его долю в лондонском футбольном клубе "Арсенал" за $1,3 млрд, сообщает Republic со ссылкой на газету Financial Times.
Усманов владеет 30,04% долей в капитале "Арсенала". Доля Кронке составляет 67,02%.
Как сообщило издание, опираясь на три источника, пока Кронке никак не ответил на предложение российского миллиардера, поступившее еще в апреле. Ранее он заявлял, что не планирует продавать свою долю.
В феврале 2016 года Усманов стал владельцем клуба английской премьер-лиги "Эвертон".
Усманов является прямым владельцем ООО "Коммерсантъ Холдинг", основателем USM Holdings, который объединяет компании "Металлоинвест", операторов связи "МегаФон" и "Скартел", Mail.Ru Group, ряд телеканалов. Также стало известно о том, что холдинг Усманова входит в число инвесторов сервиса такси Uber.
"Арсенал" выступает в Премьер-лиге, занимает пятое место в этом сезоне. В 2014 году "Арсенал" в списке Forbes вошел в рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.
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