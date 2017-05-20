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Олигарх Усманов решил выкупить "Арсенал" за $1,3 млрд

, ИА "Амител"
"Арсенал" входит в рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира

Фото: xoroshiy.ru

Бизнесмен Алишер Усманов предложил американскому предпринимателю Стэну Кронке продать его долю в лондонском футбольном клубе "Арсенал" за $1,3 млрд, сообщает Republic со ссылкой на газету Financial Times.

Усманов владеет 30,04% долей в капитале "Арсенала". Доля Кронке составляет 67,02%.

Как сообщило издание, опираясь на три источника, пока Кронке никак не ответил на предложение российского миллиардера, поступившее еще в апреле. Ранее он заявлял, что не планирует продавать свою долю.

В феврале 2016 года Усманов стал владельцем клуба английской премьер-лиги "Эвертон".

Усманов является прямым владельцем ООО "Коммерсантъ Холдинг", основателем USM Holdings, который объединяет компании "Металлоинвест", операторов связи "МегаФон" и "Скартел", Mail.Ru Group, ряд телеканалов. Также стало известно о том, что холдинг Усманова входит в число инвесторов сервиса такси Uber.

"Арсенал" выступает в Премьер-лиге, занимает пятое место в этом сезоне. В 2014 году "Арсенал" в списке Forbes вошел в рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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