Улюкаева лишают премии за работу в совете директоров "Газпрома"

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев может лишиться вознаграждения за работу в совете директоров "Газпрома", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Акционерам компании предложат принять соответствующее решение на годовом собрании.
"Перестав быть госчиновником, Улюкаев перешел в ту часть членов совета директоров "Газпрома", которая получает от компании вознаграждение за работу в органе управления", — пояснил собеседник агентства, отметив, что Улюкаев не может принимать участие в работе совета, даже в заочной форме.
Бывший глава Минэкономразвития ранее написал письменный отказ от работы в советах директоров ряда компаний, однако "Газпрома" в их числе не было.
Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года. По версии следствия, он вымогал у руководства компании "Роснефть" взятку в размере двух миллионов долларов США. После этого чиновник был уволен с должности министра. Бывший чиновник находится под домашним арестом.
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