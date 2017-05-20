Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заработала в 2016 году 7,86 млн рублей, сообщается в сведениях о доходах и имуществе, опубликованных на сайте кабмина.
Согласно сведениям за 2016 год, в собственности Тимаковой находится квартира в России площадью 60,1 кв. м.
Муж Тимаковой за прошедший год заработал почти 8,79 млн руб. Он владеет земельным участком площадью 2704 кв. м в Латвии, жилым домом в Латвии площадью 96 кв. м, двумя квартирами в России площадью 290,7 и 70,8 кв. м. У есть машино-место на 19,2 кв. м.
Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал 8,587 млн руб. в 2016 году Годом ранее его доход составил 8,767 млн рублей.
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