В Екатеринбурге столкнулись трамвай и Rolls-Royce, сообщает URA.ru.
"Самая дорогая авария в Екатеринбурге", — написал фотограф Павел Головцов, в объектив которого нередко попадают дорогие и просто красивые машины.
Также в социальных сетях появилось видео, снятое на месте происшествия. Рядом с машиной, кроме мужчины в костюме, стоит толпа людей, снимающих ДТП на телефоны.
"Машина дороже трамвая", — пишут пользователи в социальных сетях. Некоторые отмечают, что новая такая стоит "24 ляма". Один такой Rolls-Royce — это полтора-два трамвая.
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