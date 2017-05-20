Украинские активисты просят наказать журналистов телеканала Espresso TV за желание "расстреливать ветеранов". Соответствующее заявление подано в ГУ Национальной полиции Киева, сообщает URA.ru.
Под суд требуют отдать телеведущих Богдана Буткевича (в очках на фото) и Сергея Чернышова, которые при обсуждении акции "Никто не забыт! Ничего не забыто" 10 мая 2017 года позволили себе лишнее .
"Надо их как-то расстреливать, надо начинать их как-то расстреливать", — заявили ведущие в эфире.
Активисты требуют возбудить уголовное дело, а также будут добиваться отзыва лицензии на вещание у телеканала. Об обращении в полицию написала на своей странице в соцсети Facebook директор киевского Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная, которая подчеркнула, что даже через суд заставят возбудить на журналистов уголовное дело.
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