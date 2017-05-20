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Гражданин РФ Роман Селезнев, которого 21 апреля 2017 года приговорили в Соединенных Штатах к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество, предстал в четверг, 18 мая, вечером перед судом в штате Джорджия по обвинению в кибервзломе банковской сети RBS Worldpay, передает ТАСС.
По словам адвоката подсудимого Игоря Литвака, Селезнева только в четверг доставили из пересыльной тюрьмы в Оклахоме в Атланту (штат Джорджия), после чего россиянин сразу же предстал там перед судом. Адвокат подчеркнул, что заседание носило лишь технический характер. Литвак добавил, что уже побеседовал с прокурором, который ведет это дело со стороны обвинения. Также он уточнил, что вопрос о следующем судебном заседании будет решаться на грядущей неделе.
Агентство напоминает, что ранее Литвак сообщил о намерении подать апелляцию на вынесенный судом приговор, так как жесткое решение вынесли без учета слабого здоровья россиянина.
Для этого у защиты есть около трех месяцев. Литвак отметил, что подготовка апелляции потребует весьма значительных усилий, поскольку "необходимо будет проанализировать все документы, использованные в ходе процесса. Но мы готовы сделать это".
Агентство пишет, что в отношении Селезнева возбуждено также дело о кибервзломе в штате Невада.
Напомним, американские спецслужбы задержали Селезнева 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В этот же день его доставили на остров Гуам, который является владением Штатов. Местный суд отказал мужчине в освобождении и принял решение о депортации его в Сиэтл.
В августе минувшего года жюри присяжных признало Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов. Россиянина обвиняли во взломе баз данных примерно 200 компаний США. 21 апреля его приговорили к 27 годам тюрьмы и выплате 170 миллионов долларов.
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