Фото: vk.com/banreos22
ДТП с участием двух автомобилей произошло в Барнауле на улице Власихинской ночью в пятницу, 19 мая, около 24:00. Об этом сообщается в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что машины столкнулись на перекрестке улиц Малахова и Власихинская, возле "Ашана". Прибывшие на место экипаж ДПС и отдельный взвод ДНД установили, что водитель "ВАЗ", будучи пьяным, не выдержал безопасную скорость и врезался в автомобиль Mazda.
В сообщении сказано, что в салоне иномарки находился ребенок, но он, по предварительным данным, не пострадал.
Результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водителя "ВАЗ" составил 1,274 мг/л. По факту ДТП был составлен административный материал.
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