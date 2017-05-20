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Оператор сотовой связи "Мегафон" устраняет проблемы с голосовой связью, возникшей у пользователей оператора в ряде российских городов в пятницу, 19 мая. Об этом накануне написал ТАСС со ссылкой на сообщение оператора.
По данным агентства, успешность дозвона в результате сбоя снизилась на 30%. Технические специалисты "Мегафона" сразу же приступили к восстановительным работам. При этом подчеркивалось, что мобильные интернет продолжил работать в обычном режиме, поэтому можно было совершать звонки через мессенджеры.
В пресс-службе "Мегафона" агентству рассказала, что сбои в голосовой связи произошли из-за аварии одного из элементов сетевого оборудования.
У оператора "Билайн" сбоев связи зафиксировано не было, проблема возникла лишь на одной базовой станции, пишет агентство. В МТС заявили, что сеть работает в штатном режиме.
Согласно последним данным, специалисты "Мегафона" исправили неполадки. В официальном Twitter-аккаунте оператора появилась запись с текстом: "Мы поправились!"
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