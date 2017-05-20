Фото: vk.com/avtospas54rus
Пьяный житель Новосибирска, находясь за рулем Toyota, протаранил ретро-автомобиль "ЗИМ". Об этом сообщается в группе "Мобильное приложение "Автоспас" во "ВКонтакте".
Уточняется, что авария произошла утром в пятницу, 19 мая, в Калининском районе города. Советская машина ехала со стороны улицы Кедровая в сторону улицы Гребенщикова и в районе дома №23 по улице Краузе остановилась в потоке. Ехавший сзади за рулем Toyota Corolla водитель не успел среагировать на остановку автомобилей и врезался в ретро-машину.
На опубликованных снимках видно, что в результате столкновения у ретро-авто оказался помят бампер, а у иномарки отвалился передний бампер и сильно помялся капот.
По словам очевидцев, в ходе выяснения обстоятельства выяснилось, что водитель, предположительно был пьян. Данную информацию подтвердил водитель "ЗИМа". Прибывшие на место полицейские также добавили, что виновнику аварии предложат пройти медосвидетельствование.
Подчеркивается, что у водителя Toyota при этом не оказалось на руках страховки ОСАГО. Автомобилист заявил, что оставил ее дома.
"ЗИМ", "ГАЗ-12" — советский шестиместный шестиоконный длиннобазный большой седан, который серийно производился на Горьковском автомобильном заводе с 1949 по 1959. В основном данный автомобиль использовался как служебный, предназначенный для советской, партийной и правительственной номенклатуры.
Комментарии
у ретро-авто оказался помят бампер, а у иномарки отвалился передний бампер и сильно помялся капот.
Вот она мощь советского!