Фото: citynews.ca
Не менее 140 человек погибли в результате попытки правительственного ополчения отбить авиабазу в Брак аль-Шати в четверг, 18 мая. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на BBC News.
Глава Минобороны признанного ООН правительства и командир ополчения приостановили операции для расследования. Агентство отмечает, что глава кабмина отказывается подтвердить приказ об атаке.
По словам представителя ополчения, им удалось освободить военно-воздушную базу и уничтожить находившиеся там силы врага. Мэр города добавил, что некоторые самолеты подожгли.
Уточняется, что большинство погибших принадлежали к ливийской национальной армии, объединения на востоке страны, не признающее правительство в Триполи. ЛНА под командованием генерала Халифы Хафтара контролировала базу с декабря минувшего года. Представитель ЛНА Ахмад Аль-Месмари сообщил, что среди погибших были возвращавшиеся с военного парада солдаты, которые были безоружны. Также жертвами атаки стали мирные жители, работавшие на базе или находившиеся рядом.
Агентство добавляет, что посланник ООН в Ливии Мартин Коблер заявил о казнях на базе.
Данная атака нарушила перемирие, заключенное в начале мая при посредничестве ООН, между враждующими сторонами.
Комментарии
Молодцы Ливийцы: с подачи пиндосов и при помощи нато скинули ненавистного диктатора Каддафи,40 лет правившего страной наплевав на демократию.Шесть лет как жизнь налаживается.Но конечно не без некоторых жертв.