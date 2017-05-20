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Уровень воды в Оби вновь растет в Алтайском крае — в районе Барнаула по данным на субботу, 20 мая, он достиг отметки в 511 сантиметров. При этом днем ранее в Гидрометцентре сообщали о достижении отметки 500 сантиметров.
Напомним, что критическим значением Оби в Барнауле являются 540 сантиметров. В случае, если уровень воды превышает это значение, в микрорайоне Затон начинается подтопление территории.
Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что вторую волну паводка в регионе ожидают после 25 мая. Специалисты прогнозируют, что в пик паводка уровень воды в Оби поднимется до шести метров над нулем водомерного столба. Самое большое напряжение ожидается в Барнауле, Бийске и Камне-на-Оби
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