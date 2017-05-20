Фото: lizaalert.org
Волонтеры начали поиски 62-летнего жителя села Половинкино Рубцовского района Николая Медведева. Об этом сообщается в группе "Лиза Алерт — Алтайский край" в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что в последний раз мужчину видели 11 мая текущего года.
Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он среднего телосложения, с седыми короткими волосами и серыми глазами. Медведев был одет в серую футболку, темно-синюю рубашку в клетку, темно-синее трико и бежевые туфли.
При себе у пропавшего была темно-синяя олимпийка.
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