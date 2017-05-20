Фото: arnapress.kz
Жители мексиканского Канкуна избили россиянина Алексея Макеева в пятницу, 19 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом российского посольства в Мексике Дмитрия Болбота.
"В мексиканском МИД мне подтвердили информацию о том, что он избит", — сказал Болбот, добавив, что жизни Макеева ничего не угрожает.
В электронной версии газеты Excelsior говорится, что во время конфликта один местный житель получил ножевое ранение. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. В то же время РИА Новости добавляет, что информация поступает противоречивая, и раненым мог быть ранен сам россиянин.
Агентство отмечает, что недовольство мексиканцев вызвало поведение гражданина РФ. Он без повода оскорблял местных жителей, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в сеть.
Комментарии
Поделом жлобу. Индейцы народ горячий, повезло подонку - могли просто убить.
Значит получил задело,всё правильно.