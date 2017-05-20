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Два человека пострадали при взрыве газового баллона в частном доме в Сочи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городскую службу "Скорой помощи".
Агентство уточняет, что пострадавшие - женщина 1967 года рождения и молодой человек 1992 года рождения — являются жителями дома. Характер и степень их травм определяется. РИА Новости добавляет, что пострадавших извлекли во время разбора завалов. Кроме этого, было найдено тело погибшей женщины.
Источник агентства в экстренных службах региона отмечает, что всего под завалами дома могли находится четыре человека.
По факту ЧП следователи организовали доследственную проверку. Сотрудники регионального главка СКР работали на месте происшествия.
Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 19 мая, в 20:40. На месте работали 39 спасателей и 13 единиц техники.
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