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Шепелев обжалует решение суда по делу о деньгах на лечение Фриске

, ИА "Амител"
Телеведущий не согласен с тем, что долг возложен также и на его сына Платона

Фото: woman.ru

Телеведущий Дмитрий Шепелев собирается обжаловать решение суда, согласно которому родные певицы Жанны Фриске должны вернуть благотворительной организации "Русфонд" 21,6 миллиона рублей, передает ТАСС.

Шепелив выразил облегчение по поводу того, что в деле "Русфонда" "были поставлены точки над "и". "Больше ни у кого нет сомнений в том, кто снял благотворительные деньги. Ни я, ни мой сын, разумеется, к этим деньгам не прикасались, так как не имели доступа к благотворительным счетам", — подчеркнул он.

Шепелев рассказал, что в суде представили доказательства того, что деньги со счетов незадолго до смерти певицы сняла ее мать. По словам телеведущего, он не знает, куда были направлены эти деньги, при этом он назвал очевидным то, "что за четыре дня до смерти невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного, умирающего человека".

 

Шепелев не согласен с тем, что долг возложили не только на родителей певицы, но и на его сына Платона. В связи с этим телеведущий выразил готовность продолжить борьбу за "благополучие и спокойствие сына", который после смерти матери "получил долги и бесконечные пересуды".

Напомним, накануне, 19 мая, суд постановил, что родители певицы Владимир и Ольга Фриске, а также Шепелев, являвшийся гражданским мужем певицы, должны вернуть благотворителям 21,6 миллиона рублей.

Подчеркивается, что договор с благотворительным фондом был целевым, то есть деньги должны были пойти только на лечение. Однако, как утверждают представители организации, из 25 собранных миллионов рублей на данную цель была потрачена лишь малая часть. По словам адвокатов Шепелева, деньги обналичила Ольга Фриске.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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