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Жительница города Декейтер (штат Джорджия, США) вызвала пчеловода, так как стала постоянно видеть в доме пчел. Прибывший на место специалист обнаружил в потолке улей с 120 тысячами насекомых, передает НТВ.
Отмечается, что пчеловод смог установить местонахождение улья с помощью тепловой камеры. На освобождение дома американки от пчел ушло порядка шести часов. Насекомых откачивали в огромные канистры при помощи вакуумного насоса.
В потолке также были найдены соты весом в 55 килограммов, из которых затем извлекли 27 килограммов меда.
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