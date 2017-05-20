Фото: yorkpress.co.uk
Новосибирские судебные приставы разоблачили должницу, попытавшуюся выдать себя за собственную мать. Об этом сообщает портал "НГС.Новости" со ссылкой на пресс-службу УФССП по региону.
Женщина задолжала по кредиту 30 тысяч рублей. Данные средства она брала на покупку бытовой техники, но, вероятно, она расценила заем как подарок и ни разу не произвела выплаты, подчеркнули в пресс-службе.
Когда пристави пришли к неплательщице домой, дверь им открыла женщина, представившаяся матерью должницы. В ответ на просьбу предоставить документы женщина начала повышать голос и кричать, что у нее нет документов, а также чтобы должностные лица искали дочь, а ее оставили в покое. Тогда пристав-исполнитель спросила у женщины, какого она года рождения, зная дату рождения должницы. "Мать" жительницы Новосибирска назвала 1958-й год, что лишь на десять лет больше возраста должницы.
После того, как судебный пристав поинтересовался, как женщина могла родить дочь в десять лет, та ответила, что "так получилось, такие нравы были". В результате приставы поняли, что перед ними сама неплательщица. После этого сотрудники УФССП начали описывать имущество должницы, а она пыталась им мешать, перекладывая бытовую технику в другие комнаты.
В результате приставам пришлось вызвать полицию. В результате на должницу составили протокол по факту нарушения законодательства об исполнительном производстве. Женщине дали десять дней после ареста имущества на выплату кредита. Если она не успеет в срок, то ее вещи пропадут для погашения долга.
Комментарии
я уж подумал что сама себя при них родила
или наоборот зазезла