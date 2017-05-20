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Поисково-спасательные работы завершились на месте взрыва газа в частном доме в Сочи. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому раю.
В ведомстве добавили, что в данный момент на месте работает оперативно-следственная группа.
Согласно уточненным данным, в результате ЧП погибла женщина. Пострадавшего молодого человека доставили в городскую больницу, он находится в крайне тяжелом состоянии.
Отметим, что раньше была информация о двух пострадавших.
Взрыв газа в одноэтажной пристройке к частному дому произошел в пятницу, 19 мая, в 20:46 по московскому времени. По данному факту следователи организовали доследственную проверку.
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