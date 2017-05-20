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Украина отправляет своим военным в Донбассе партию модернизированных танков Т-80, сообщил президент Петр Порошенко.
"Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена высокомобильным десантным войскам Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности", — написал Порошенко на своей странице в Facebook, не уточнив, сколько танков получат военные и когда это состоится.
Ранее Порошенко заявлял, что при формировании оборонзаказа на 2017 год следует делать ставку на модернизацию старых танков, поскольку на закупку новых в госбюджете не хватает средств. По его словам, предпочтительней иметь десять капитально отремонтированных Т-64 или Т-80, чем один новейший "Оплот".
Как сообщал Укроборонпром, на Харьковском бронетанковом заводе запустили технологический процесс восстановления машин, которые уже сняты с вооружения и годами стояли под открытым небом.
Танк Т-80 — основной боевой танк, производившийся в СССР. На вооружение Советской армии принят в 1976 году.
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