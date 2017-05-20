Фото: youtube.com
Открытый колодезный люк привел к аварии в Казани, в результате которой водитель LADA Granta получил сотрясение мозга . Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Отмечается, что ДТП произошло в четверг, 18 мая, в 17:54 на Сибирском тракте, однако видео аварии появилось в сети спустя лишь сутки. По данным инспекторов, 51-летний автомобилист ехал не выбрал безопасную скорость, в результате чего и не заметил открытый люк на дороге.
В опубликованном ролике видно, как легковой автомобиль набирает скорость и идет на обгон, однако при возвращении в правый ряд попадает левым передним колесом в люк и переворачивается. Отмечается, что автомобилист смог самостоятельно вылезти из машины. Позже у него диагностировали сотрясение мозга.
Почему люк на проезжей части не был закрыт, неизвестно.
Комментарии