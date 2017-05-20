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Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют в воскресенье, 21 мая, в регионе ночные дожди и похолодание в темное время суток.
Так, согласно прогнозу погоды, в северных и восточных районах края местами пройдет дождь, а температура составит от 8 до 13 градусов тепла. При этом в предгорных районах она опустится до +3...+8. Днем будет преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +22...+27.
Ветер будет дуть западный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров.
В Барнауле в течение всех суток будет преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до +9...+11 градусов, а днем поднимется до 23...25 градусов тепла.
Ветер в столице региона также задует западный, ночью 5-10 метров в секунду, а днем от 7 до 12.
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