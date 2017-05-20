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Сотрудники ГИБДД и члены народной дружины Барнаульская проведут профилактический рейд "Нетрезвый водитель" в ночь с 20 на 21 мая. Об этом сообщает пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что главной целью мероприятия является предупреждение ДТП с участием пьяных водителей.
В сообщении подчеркивается, что нетрезвые водители пренебрежительно и не критично относятся к опасности и своему поведению, а также неадекватно оценивают складывающуюся обстановку. В результате они превышают установленную скорость, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в потоке машин, и неправильно рассчитывают нужное для маневра время. Кроме этого, их езда сопровождается слишком резкими виражами, ускорением или торможением, приводящим часто к ДТП.
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