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Полицейские будут ловить пьяных барнаульцев за рулем в ночь на 21 мая

, ИА "Амител"
Профилактическое мероприятие направлено на предупреждение ДТП с участием пьяных водителей

Фото: kursktv.ru

Сотрудники ГИБДД и члены народной дружины Барнаульская проведут профилактический рейд "Нетрезвый водитель" в ночь с 20 на 21 мая. Об этом сообщает пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

Отмечается, что главной целью мероприятия является предупреждение ДТП с участием пьяных водителей.

В сообщении подчеркивается, что нетрезвые водители пренебрежительно и не критично относятся к опасности и своему поведению, а также неадекватно оценивают складывающуюся обстановку. В результате они превышают установленную скорость, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в потоке машин, и неправильно рассчитывают нужное для маневра время. Кроме этого, их езда сопровождается слишком резкими виражами, ускорением или торможением, приводящим часто к ДТП.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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