Фото: youtube.com
Видео нападения на россиянина Алексея Макеева в Канкуне опубликовали на видеохостинге YouTube и в Facebook, передает агентство ТАСС.
Напомним, ранее заведующий консульским отделам российского посольства в Мексике Дмитрий Болбот сообщил о драке между местными жителями и россиянином.
Кроме этого, очевидцы выкладывают в соцсети видео госпитализации тех, кто пострадал во время конфликта.
Напомним, СМИ также сообщили, что во время конфликта один из местных жителей получил ножевое ранение и находится в тяжелом состоянии. Также отмечалось, что недовольство вызвало неподобающее поведения россиянина, который без повода оскорблял мексиканцев, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и публиковал ролики в сети.
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